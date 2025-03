Documentário "Diamantina musical" estreia no Cine Santa Tereza

O documentário “Diamantina musical” será lançado nesta quarta-feira (19/3), às 19h, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Idealizado por Vanessa Maia e dirigido por Leandro Miranda, o filme aborda a vocação da cidade mineira para as artes.

Vinte compositores buscam, por meio de histórias e canções, decifrar o que faz de Diamantina, porta de entrada do Vale do Jequitinhonha, um lugar tão rico culturalmente. O filme traz depoimentos de Saldanha Rolim, Julia Baracho, Joyce Santos, Ateliê do Choro e Reginaldo Cruz, entre outros.

A sessão em BH tem entrada franca. Ingressos devem ser retirados na bilheteria do Cine Santa Tereza meia hora antes da sessão.