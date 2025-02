Justin Baldoni: outras mulheres testemunham contra o ator ao lado de Lively

Segundo a atriz Blake Lively, que processa seu colega de elenco Justin Baldoni por assédio sexual, outras duas mulheres no set de "É assim que acaba" também se sentiram desconfortáveis com comportamentos do ator e diretor.

Lively juntou aos autos de seu processo um documento de 141 páginas em que afirma que "não estava sozinha ao reclamar sobre o Sr. Baldoni e levantou suas preocupações à medida que surgiam em 2023".

Baldoni teria, então, reconhecido as reclamações por escrito, após a Sony abordar o assunto com ele e sua produtora, a Wayfarer. Segundo o documento, a Wayfarer "não tomou nenhuma ação para investigar essa conduta relatada, nem implementou quaisquer proteções".

A queixa não nomeia as mulheres, mas alega que elas deram "permissão à Lively para compartilhar o conteúdo de suas comunicações" e que "irão testemunhar e produzir documentos relevantes no processo de descoberta".

Em declaração à CNN, os advogados da atriz, Esra Hudson e Mike Gottlieb, afirmaram: “A queixa inclui evidências substanciais e atuais de que a Sra. Lively não estava sozinha ao levantar acusações de má conduta no set, mais de um ano antes da edição do filme; além de evidências detalhadas sobre as ameaças, o assédio e a intimidação não apenas contra a Sra. Lively, mas também contra inúmeros inocentes que se tornaram alvos da campanha retaliatória dos réus”.

Lively também acusa a representação de Baldoni de difamação. Ela diz que o advogado Bryan Freedman emitiu "conteúdo inflamatório para veículos de mídia" com o objetivo de prejudicar sua credibilidade.

A atriz acusou Baldoni de assédio sexual em dezembro do ano passado e os dois se processaram, envolvendo na disputa o marido de Lively, Ryan Reynolds, vários publicitários e o jornal New York Times. O julgamento está marcado para março de 2026.

