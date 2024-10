“Escola de Gênios”, série voltada para o público infantojuvenil do canal Gloob, migrou da TV para o cinema em um movimento comum entre produções brasileiras do mesmo gênero. “Carrossel”, telenovela do SBT/Alterosa, a série dos anos 1990 “Castelo Rá-Tim-Bum” e os desenhos animados da “Turma da Mônica” são exemplos de obras que ganharam versões para as telonas.



Diferentemente dos filmes mencionados, no entanto, “Perfekta: Uma aventura da Escola de Gênios”, produção da Mixer Films que custou R$ 8,5 milhões, aposta em trazer para o centro da narrativa personagens ainda não vistos na série de seis temporadas, concluída em 2022. Figuras já conhecidas pelos fãs da produção, como Isaac (Kaik Pereira Francisco), Loma (Stella Camargo) e Tesla (Julia Ramos Mendes), aqui fazem apenas breve participação especial.



Apesar de a instituição para jovens superdotados ser mencionada no título do longa, o trio de protagonistas – Tom (Enzo Ignácio), Isa (Sophia Rosa) e Linus (Murilo Gricolo) – deixa o cenário familiar da Escola de Gênios para se aventurar em um parque futurista habitado por robôs humanoides.



“O grande desafio foi criar uma história totalmente inédita que funcionasse tanto para quem já assistiu à série quanto para quem não conhece ‘Escola de Gênios’. Criamos um enredo cheio de aventura, ação e relação humana, apesar de lidarmos com o cenário de alta tecnologia onde a história se passa”, disse o diretor do longa, João Daniel Tikhomiroff, em coletiva de imprensa virtual.



Memória de Einstein

Roteirizado pela criadora da série, Angela Fabri, e por David França Mendes, “Perfekta: Uma aventura da Escola de Gênios” estreia nesta quinta (17/10) e acompanha Tom, Isa e Linus na busca por uma “cura” para o robô Einstein, máquina que se comunica por meio de emojis.

Considerado uma tecnologia ultrapassada, Isa tenta atualizar o dispositivo por conta própria, mas, por acidente, acaba afetando a memória de Einstein.



Para reverter o estrago, os amigos vão procurar o renomado cientista Édison Thomas (Romulo Estrela). Um dos primeiros alunos da Escola de Gênios, Édison vive recluso no deserto, com a filha Nano (Ana Carolina Leite).



Aflitos para consertar Einstein, os protagonistas conseguem invadir o parque futurista em que Édison vive com Nano. É ali, em Perfekta, que o trio se depara com uma espécie de oásis tecnológico habitado por androides hiper realistas que imitam figuras históricas.



Personalidades brasileiras, como o escritor Machado de Assis (Heraldo Firmino) e o aviador Santos Dumont (Marcos Lanza), dividem a tela com outros androides construídos para parecer e agir como famosos inventores e artistas mundiais.

É o caso do compositor alemão Beethoven (Daniel Dantas), do cientista sérvio Nikola Tesla (Hugo Gallo) e da matemática francesa Sophie Germain, vivida pela mineira Bárbara Coura.

Estreia mineira

Bárbara Coura, natural de Ipatinga, acumula mais de 12 milhões de seguidores no Tik Tok e é conhecida pelos vídeos bem-humorados que retratam situações do cotidiano. A mineira, que pretende investir na carreira de atriz fora da internet, fez sua estreia no cinema com “Perfekta”.



Para além de Machado de Assis, Santos Dumont, Beethoven, Nikola Tesla e Sophie Germain, é Isaac Newton (Roberto Birindelli) quem ganha mais destaque.

Conhecido por supostamente ter percebido o fenômeno da gravidade a partir da queda de uma maçã, o matemático e físico britânico ainda contribuiu para a compreensão das cores dos corpos por meio de um prisma de vidro. Menções à gravidade e a integração engenhosa do prisma de Newton à narrativa demonstram que “Perfekta” busca instruir o público com pequenas curiosidades científicas, além de entreter.

O androide Newton, segundo Tikhomiroff, é como um “segundo pai” para a jovem Nano. Com um sotaque britânico carregado, o androide chama a atenção e contraria o que se espera de um robô ao demonstrar carinho para com a filha do seu criador.

“Já fiz 54 filmes, mas poucas vezes me entreguei tanto para fazer um personagem. Além da questão de ensinamento que vem ao interpretar uma figura histórica, é interessante pensar que Newton é um androide inserido em uma cidade de uma menina que não lida com outros humanos”, afirma Roberto Birindelli sobre seu personagem.

Embora seja uma ficção científica voltada para o público infantojuvenil, a obra aborda sobretudo as relações humanas. Seja na construção de confiança e companheirismo entre Tom, Isa e Linus, ou a vivência de Nano com o bullying e sua tentativa de se isolar do mundo humano, “Perfekta: Uma aventura da Escola de Gênios” é um conto de amizade que pretende atrair públicos de todas as idades.



“PERFEKTA: UMA AVENTURA DA ESCOLA DE GÊNIOS”



(Brasil, 2024, 92 min.) Direção: João Daniel Tikhomiroff. Com Enzo Ignácio, Sophia Rosa e Murilo Gricolo. Estreia nesta quinta-feira (17/10) em salas das redes Cineart, Cinemark (com exceção do Diamond Mall) e Cinesercla (Big Shopping).



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes