O rapper Chris Brown anunciou, nesta segunda-feira, que fará um show no Brasil em dezembro de 2024. A passagem pelo país reunirá os maiores hits de sua carreira. A última apresentação no país foi em 2010.





O show será realizado em 21 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. A venda de ingressos começa na próxima quinta-feira (3/10), a partir das 10h, no site da Ticketmaster. A venda na bilheteria física também começa essa semana, às 11h da quinta-feira.





Chris Brown lançou seu último álbum “11:11” em 2023, o seu 11º trabalho de estúdio, que ganhou uma indicação ao Grammy com a faixa “Summer too hot”. O álbum vem sendo apresentado em uma turnê nos Estados Unidos, Canadá e Europa, mas a apresentação em solo brasileiro será diferenciada, trazendo nostalgia dos fãs, com hits como "Under the influence", "Loyal" e "No guidance".









Além dos hits, o show promete uma cenografia vibrante e uma iluminação moderna. Será permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis. Já os jovens entre 16 a 17 anos podem entrar desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.





Confira os setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 210,00 (meia-entrada) / R$ 420,00 (inteira)

Pista - R$ 240,00 (meia-entrada) / R$ 480,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 290,00 (meia-entrada) / R$ 580,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 395,00 (meia-entrada) / R$ 790,00 (inteira)







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia