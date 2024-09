Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua segurança emocional vem agora do cumprimento de suas obrigações, tarefas e carreira, além da projeção de uma imagem pública criativa. Todavia, uma forte inovação nas relações pode lhe dar uma visão diferente e instigar este processo. Se o outro questiona sua posição, evite reatividade, mas busque analisar mais objetivamente seu campo emocional.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Adaptação emocional

A Lua em Leão nos traz mais segurança em nós próprios, coragem e determinação. Todavia, ela hoje recebe uma quadratura a Urano. Somos colocados frente a frente com a necessidade de lidar com inovações e mudanças. Devemos ser nós mesmos, mas sabendo nos adaptar perante as mudanças, novidades ou imprevistos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus