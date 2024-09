Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As relações precisam neste período ser reavaliadas. E se faz necessário que haja honestidade emocional de sua parte. Nem sempre se pode ter uma atitude de querer que tudo seja alegre e positivo, quando no fundo há emoções que devem ser processadas. Seu amor pelo espiritual estará em alta. Também uma reconciliação com partes relegadas ao inconsciente.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Vênus em Escorpião

Vênus entra em Escorpião. Nossas parcerias e relacionamentos passam por um aprofundamento emocional no qual devemos nos relacionar sem máscaras. Aprofundamento nas relações, afetividade e sexualidade, transformando intensamente. A nível financeiro estamos mais aptos aos ganhos conjuntos e a atrair recursos. Busca por mais partilha e enriquecimento mútuo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique