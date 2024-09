Vênus em Escorpião

Vênus entra em Escorpião. Nossas parcerias e relacionamentos passam por um aprofundamento emocional no qual devemos nos relacionar sem máscaras. Aprofundamento nas relações, afetividade e sexualidade, transformando intensamente. A nível financeiro estamos mais aptos aos ganhos conjuntos e a atrair recursos. Busca por mais partilha e enriquecimento mútuo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas relações passam a ter mais profundidade neste momento. O tom sexual e profundo será bem mais proeminente, portanto viva com entrega e parceria emocional real. Aproveite para entender padrões emocionais que afetam sua relação com o outro. A nível financeiro precisará pensar em termos de valores conjuntos e partilha. Reciclagem de amores e valores.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As parcerias estarão em maior destaque neste período. Sua necessidade de parceria sempre envolve profundidade e algo que lhe traga segurança emocional. Vênus, sua regente, lhe traz esta oportunidade agora. Use desta profundidade, mas sem perder o companheirismo e capacidade de se colocar no lugar do outro. Transformações nas relações com equilíbrio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu amor pelo trabalho, rotina e saúde aumentam consideravelmente neste período. Busque se rodear de coisas que lhe tragam prazer e um senso de harmonia. As relações de trabalho pedem profundidade e honestidade emocional. Bom para ganhar dinheiro pelo valor de seu trabalho. Relações mais afetivas na rotina. Maior amor e transformação pelo mundo material.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Estará numa relação muito amorosa consigo mesmo e estimulado a ser um pouco mais vaidoso, se cuidando e se amando. Os romances também estão em alta neste período e lhe pedem expressão intensa. A relação com crianças e com os filhos também ganha este tom de intensidade e afetividade intensa. O amor romântico ganha proporções maiores agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua relação com a família lhe pede mais disposição para se relacionar e trocar. Lembrando que a troca precisa ser profunda e honesta emocionalmente. Também é um bom momento para decorar seu lar e deixá-lo mais belo e a seu gosto. Uma disposição em dividir mais de sua intimidade também está em alta. Busca por segurança na partilha emocional profunda.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um bom período para praticar seu amor pela leitura, estudos e/ou comunicação. Buscará mais diversão no seu entorno e isto pode ser um processo intenso. Também lhe pede que fale com mais afetividade, porém sem máscaras ou subterfúgios. Boas e profundas conversas se processam agora. Amor pelo aprofundamento nos estudos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua regente, Vênus, lhe pede vivência mais aprofundada do mundo material e seus prazeres. Uma boa comida, algo que lhe traga conforto, uma boa massagem, um aroma, sabores, etc. Seja como preferir, viva o prazer dos sentidos. Sua capacidade de ganhar dinheiro e se valorizar intensamente se faz alta neste período, mas lhe pede transparência emocional.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Vênus entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe fazendo mais amoroso, afetivo, sensual, sexual e disposto a se amar tanto quanto ao outro. Busque mais beleza e harmonia em sua vida, mas sem perder sua natural profundidade emocional. Sua disposição para conciliar e dividir será maior, assim como a necessidade de mais prazer, materialidade e sensualidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As relações precisam neste período ser reavaliadas. E se faz necessário que haja honestidade emocional de sua parte. Nem sempre se pode ter uma atitude de querer que tudo seja alegre e positivo, quando no fundo há emoções que devem ser processadas. Seu amor pelo espiritual estará em alta. Também uma reconciliação com partes relegadas ao inconsciente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua necessidade de se socializar estará mais alta neste período. Mesmo que você tenda a ser mais reservado, busque se abrir mais para as pessoas à sua volta. Seu amor pelo alternativo e engajamento nas causas coletivas também serão mobilizados. As amizades são estimuladas, conquanto tenham veracidade e conteúdo emocional real.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu amor pelo trabalho aumenta consideravelmente. Sua capacidade de mostrar seu valor profissional está muito intensa, portanto aproveite a chance. Estará projetando mais atratividade aos olhos do público, o que lhe auxilia no processo de se destacar e estar nos bons olhos de quem tem autoridade e poder. Amor pelo dever em alta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu amor pelo divino e pela fé se faz intenso neste período. Há mesmo uma harmonização neste sentido. Também seu amor pela liberdade se intensifica. Busque amplidão, se equilibrar pelo contato com as forças da natureza. Necessidade de se relacionar com pessoas de diferentes culturas, crenças e meios em alta.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique