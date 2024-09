Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Eclipse de hoje lhe pede que tenha maior desapego do passado. Questões e crenças familiares (e muitas delas veladas) são limpas. Você é chamado a trabalhar em prol de seu futuro e independência. Sair do lugar de criança indefesa e ter atitudes maduras e com senso crítico e realista vai ajudar. Seja grato ao passado, mas não se agarre nele.

Eclipse Lunar em Peixes

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Peixes: O Sol em Virgem projeta sua luz na Terra, que por sua vez encobre a Lua em Peixes. Isso significa que somos chamados a deixar muita coisa do passado para trás – mesmo as mais antigas e subconscientes. Busque a produtividade em prol do futuro deste Sol, deixando que a Lua eclipsada leve embora mágoas, falsos apegos, sofrimentos e quaisquer outras emoções desafiadoras.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique