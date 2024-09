Eclipse Lunar em Peixes

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Peixes: O Sol em Virgem projeta sua luz na Terra, que por sua vez encobre a Lua em Peixes. Isso significa que somos chamados a deixar muita coisa do passado para trás – mesmo as mais antigas e subconscientes. Busque a produtividade em prol do futuro deste Sol, deixando que a Lua eclipsada leve embora mágoas, falsos apegos, sofrimentos e quaisquer outras emoções desafiadoras.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O Eclipse de hoje lhe pede que deixe ir velhas questões do passado, dores psicológicas e/ou questões espirituais. O momento lhe pede proatividade no mundo material – inclusive aqui pode ocorrer justamente o desbloqueio do que te impedia. Momento de idealizar menos e realizar mais. Busque transformar sua vida a partir dos cuidados com o corpo físico, trabalho, rotinas e no tempo presente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Eclipse de hoje lhe pede maior desapego de certos contextos sociais, ideias massificadas, grupos, online ou quaisquer coisas que envolvam outras pessoas. Busque ser fiel à sua própria essência e tenha constância nisso. Esse momento de limpeza e purificação de suas relações e ideias pode ser muito benéfico e lhe trazer maior autenticidade e segurança pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O Eclipse de hoje traz a necessidade de desapego de velhos compromissos, estruturas e compromissos rígidos. Você é chamado a cultivar mais sua vida pessoal, lar, emoções e sensibilidade. O que estiver saindo de sua vida neste momento é justamente aquilo que já não se alinha com sua essência. Medite e se recolha mais para ter a sabedoria das mudanças.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Eclipse de hoje lhe pede mais desapego de antigos propósitos, metas e visões futuras. Você é chamado a viver e produzir mais no tempo presente. Deve sair das idealizações e buscar o que realmente pode ser realizado. Questionamentos de fé podem ser importantes neste período. Mudanças em termos de educação superior, viagens e metas podem estar em alta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Eclipse de hoje traz limpeza de antigas emoções e você deve ter maior desapego. Emoções desafiadoras de mágoas, ciúmes e afins devem ser sacrificadas; busque agora lapidar e nutrir seu senso de valor próprio e se dê amor antes de esperar isso dos outros. Busque também desmisturar sua energia da de outros caso haja dependência doentia. Você deve se priorizar e se nutrir em primeiro lugar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O Eclipse de hoje lhe pede que tenha maior desapego de questões emocionais ligadas ao outro. Em especial no casamento, relações românticas, parcerias e vida social, busque maior desprendimento. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe convida a achar seu próprio brilho primeiro. Saiba se dar seu devido valor e limites, saindo da necessidade de aprovação dos outros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O Eclipse de hoje lhe traz a necessidade de se desapegar de formatações rígidas da vida material. Nem tudo tem que ser perfeito, mas feito com o que se tem. Você é chamado a cultivar maior senso de espiritualidade, cultivar suas emoções, limpar seu campo psíquico e estar aberto às mudanças. Evite apego excessivo aos detalhes e se permita uma repaginada em sua vida material a partir do espiritual.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O Eclipse de hoje lhe pede um maior grau de desapego de si mesmo. Este não é um momento para personalismos, mas para trabalhar em prol do coletivo, de realizar o bem e auxiliar a quem puder. Os excessos de orgulho são limpos pela energia do Eclipse e você é chamado a trabalhar em prol das novidades, do bem estar coletivo e de inovações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Eclipse de hoje lhe pede que tenha maior desapego do passado. Questões e crenças familiares (e muitas delas veladas) são limpas. Você é chamado a trabalhar em prol de seu futuro e independência. Sair do lugar de criança indefesa e ter atitudes maduras e com senso crítico e realista vai ajudar. Seja grato ao passado, mas não se agarre nele.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O Eclipse de hoje lhe pede maior desapego de ideias e conceitos. Você é chamado a desbravar novo horizontes, ter mais audácia e trabalhar em prol do futuro. Medos, inseguranças e dúvidas devem ser deixados para trás, assim como a opinião de muitas pessoas sobre seu processo. Lembre-se de se conectar com seu eixo ético e tenha a coragem de seguir o seu caminho.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Eclipse de hoje traz energia de maior desapego de si mesmo e de valores rígidos. Você é convidado a viver mais a partilha, o campo emocional e as trocas afetivas e/ou sexuais. Ter maior desapego de bens materiais também será importante: busque doar, reciclar e se desfazer do que não lhe serve mais. Este Eclipse te relembra que é melhor fluir com as mudanças do que ser “levado pela onda”.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O Eclipse de hoje no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior desapego de si mesmo. Você é chamado a viver mais o amor romântico, as trocas, parcerias e partilhas. Sair um tanto mais das fronteiras do eu poderá ser enriquecedor e recompensador. Deixe ir velhas visões de si mesmo e emoções antigas e que lhe isolam. Busque harmonia e trabalhar pela equidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique