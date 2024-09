Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O Eclipse de hoje lhe pede que tenha maior desapego de questões emocionais ligadas ao outro. Em especial no casamento, relações românticas, parcerias e vida social, busque maior desprendimento. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe convida a achar seu próprio brilho primeiro. Saiba se dar seu devido valor e limites, saindo da necessidade de aprovação dos outros.

Eclipse Lunar em Peixes

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Peixes: O Sol em Virgem projeta sua luz na Terra, que por sua vez encobre a Lua em Peixes. Isso significa que somos chamados a deixar muita coisa do passado para trás – mesmo as mais antigas e subconscientes. Busque a produtividade em prol do futuro deste Sol, deixando que a Lua eclipsada leve embora mágoas, falsos apegos, sofrimentos e quaisquer outras emoções desafiadoras.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique