Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Eclipse de hoje lhe pede maior desapego de certos contextos sociais, ideias massificadas, grupos, online ou quaisquer coisas que envolvam outras pessoas. Busque ser fiel à sua própria essência e tenha constância nisso. Esse momento de limpeza e purificação de suas relações e ideias pode ser muito benéfico e lhe trazer maior autenticidade e segurança pessoal.

Eclipse Lunar em Peixes

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Peixes: O Sol em Virgem projeta sua luz na Terra, que por sua vez encobre a Lua em Peixes. Isso significa que somos chamados a deixar muita coisa do passado para trás – mesmo as mais antigas e subconscientes. Busque a produtividade em prol do futuro deste Sol, deixando que a Lua eclipsada leve embora mágoas, falsos apegos, sofrimentos e quaisquer outras emoções desafiadoras.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique