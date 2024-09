Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe favorece insights sobre quem você é e como se expressa. Você tende a se expressar com constância e realismo; todavia está sendo estimulado a renovar seus valores e se flexibilizar. Questões de ordem material e financeira também podem estar lhe obrigando a se reinventar e repensar seu estilo de vida. Busque se abrir para novas ideias sobre si mesmo e sua vida.

Poderosos insights

Ocorre hoje uma quadratura entre Sol em Virgem e Júpiter em Gêmeos. Este trânsito nos desafia a pensar fora da caixa e buscar alternativas nas rotinas e hábitos. Estes últimos não devem ser abandonados, mas talvez revitalizados e repensados de formas alternativas. Cuidado com excessos em achar que sabe mais do que as outras pessoas. Busque flexibilizar o campo mental para se abrir a novos e poderosos insights que chegam hoje.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique