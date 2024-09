LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um período que lhe propicia expressar a si mesmo, sua criatividade e poder pessoal com sabedoria, inteligência e parcimônia. Estará expressando seu brilhantismo e talentos com otimismo, mas objetividade. Também bom momento para ter uma relação mais racional com os filhos e crianças no geral. Jogos intelectuais poderão ser bem estimulantes agora.

Sabedoria e novas perspectivas

Pallas entra em Sagitário e nos traz um senso de justiça mais otimista e filosófico. Também há maior sabedoria e racionalidade para lidar com a lei, os planos futuros e também nas questões da fé. A Lua está em Sagitário, nos ampliando os horizontes emocionais e nos fazendo buscar novas perspectivas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique