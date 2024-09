Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe é propício para a expressão de si mesmo e de sua criatividade. Estará mais empoderado de si, estabelecendo mais seu território e sendo autêntico em sua expressão. Se coloque mais no centro do palco, se permita o fluxo criativo. Seu lado lúdico está se expressando. Sua ação pede um misto de coragem com sensibilidade.

Marte em Câncer

Marte entra em Câncer e nosso senso de individualidade passa pelo crivo da subjetividade. Aqui é preciso sentir antes de agir, ou ainda agir guiado pelos instintos. Pode haver tendência a postergar ações ou demorar em se posicionar. Respeite seu tempo de processamento, mas não fuja do compromisso de agir alinhado à sua sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique