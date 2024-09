Amor, casamento e poder

A conjunção de Vênus e Juno em Libra faz a união entre amor e casamento. Estamos buscando o prazer da parceria e compromisso. Capacidade de se comprometer com valores conjuntos em alta. A Lua em Libra, todavia, faz quadratura com Plutão em Capricórnio – somos desafiados a exercer nosso poder e autoridade para além das dependências das relações. O Nodo Norte em Áries nos relembra de olharmos para nós mesmos, para depois focar nos aspectos das relações. Busque hoje se comprometer, mas sem perder seu poder pessoal.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor, comprometimento com o outro e parcerias. Todavia, também lhe demanda que olhe honestamente para si mesmo e use de seu poder pessoal. Este é um bom momento para estar junto do outro, contanto certos limites e combinados sejam respeitados. Vivencie o amor e o romance sendo você mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor, comprometimento com o outro. Em especial nas parcerias de trabalho, busque esse senso de cooperação e equidade. Todavia, você também é chamado a buscar mais entrega espiritual, contato emocional e dissoluções das velhas estruturas. Seus novos planos e visões não podem vir em detrimento de querer somente agradar os outros.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor, comprometimento e equidade. Você está exalando amor, sensualidade e companheirismo. Todavia, não deve ficar restrito somente a seu contexto pessoal; busque ampliar sua visão, ser mais abrangente e estar em contato com amigos, grupos e possibilidades. Compartilhe seu amor com o mundo agora.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor, comprometimento com o outro, na família e na troca emocional mias íntima. Todavia, também está sendo desafiado a sair das carências e dependências emocionais. Busque cultivar sua independência, autoridade e realização material para equilibrar sua vida emocional. Mudanças nas relações podem ser importantes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor, comprometimento com o outro, em especial na comunicação. Todavia, também é chamado a buscar novos sonhos, independência e possibilidades. Tenha palavras amorosas, mas não se prenda nas visões ou medos alheios. Mudanças na vida material também podem servir de estímulo para esse crescimento.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor e comprometimento. Em especial na vida material e financeira, busque um senso de partilha e equidade. Todavia, você também é chamado a fazer mudanças profundas e sair da zona de conforto. Assumir seu poder pessoal será importante, até mesmo para que haja real justiça e equidade na partilha material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor, comprometimento com o outro; Vênus, sua regente, se encontra com Juno e você está bem mais comprometido em expressar seu amor, companheirismo e reciprocidade. Mas existem questões de ordem emocional e/ou familiar que precisam ser levadas em conta. Também um senso de autenticidade nas relações precisa ser cultivado para que você não desfavoreça a si mesmo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor, comprometimento com o outro; em especial no campo espiritual e emocional, busque equilíbrio, reciprocidade e equidade. Há muita ajuda espiritual, mas você deve usar disso para realizar na vida material, estar focado no presente e com muita coragem e atitude. Plutão, seu regente, lhe pede que quebre velhas ideias rígidas e tenha mais foco mental sem eu poder pessoal.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor, comprometimento com o outro; em especial nas amizades, grupos, online e nas causas, seja aquela pessoa companheira e que auxilia de forma amorosa. Todavia, também é chamado a seguir seu caminho único e se expressar com autenticidade. Foque sem seus valores pessoais, mas auxilie os outros o tanto quanto possa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor e comprometimento. Em especial na carreira e no trabalho, busque ser essa pessoa comprometida e parceria que você sempre foi. Todavia, há um forte chamado para a interiorização e reconhecimento das emoções pessoais e questões familiares. Busque essa fidelidade a si mesmo, mas também produzindo lá fora. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais uma vez a necessidade de se transformar profundamente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor e comprometimento. Muito em especial no campo da fé e princípios, busque essa fidelidade, reciprocidade e cultivo do que é belo, justo e harmônico. Todavia, também é chamado a buscar mais racionalidade e comunicação assertiva no processo. Busque se expressar de forma honesta, mas atendendo a princípios superiores.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe estimula no cultivo do amor, comprometimento com o outro. Em especial no campo afetivo e/ou sexual, está buscando esse equilíbrio, harmonia e companheirismo. Todavia, também é chamado a cultivar seu valor pessoal e individualidade com coragem. Busque equilíbrio entre dar e receber. Mudanças nos contextos de amizade e vida social também vem mediar este processo.

