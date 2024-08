Horóscopo do dia (28/08): Confira a previsão de hoje para Escorpião

Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você teve que revisar seu propósito no mundo, carreira, compromissos e expressão de autoridade. Agora terá maior clareza sobre quais caminhos trilhar e quais as melhores formas de se comunicar profissionalmente. Seu lugar de fala como profissional e/ou autoridade está evidenciado e deve ser utilizado com clareza, objetividade e senso de propósito.

Mercúrio direto em Leão

Mercúrio volta ao movimento direto em Leão. Este momento é propício para expressar a si mesmo e sua essência usando de inteligência e comunicabilidade. Questões ligadas à expressão, criatividade, filhos, jogos, esportes, romances e afins foram reavaliadas e agora podem ser mais bem expressas e veiculadas. Busque ser flexível quanto à imagem que tem de si mesmo e explore suas possibilidades.