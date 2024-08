Horóscopo do dia (28/08): Confira a previsão de hoje para Libra

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você teve que revisar a forma como se comunica em grupos, nas amizades, online e no coletivo. Agora está apto a fazer isso com muita clareza, objetividade e brilho. Busque ser generoso para com o coletivo partilhando de suas ideias e criatividade. Também bom momento para se falar em nome de grupos e ter muita clareza na troca com os amigos.

Mercúrio direto em Leão

Mercúrio volta ao movimento direto em Leão. Este momento é propício para expressar a si mesmo e sua essência usando de inteligência e comunicabilidade. Questões ligadas à expressão, criatividade, filhos, jogos, esportes, romances e afins foram reavaliadas e agora podem ser mais bem expressas e veiculadas. Busque ser flexível quanto à imagem que tem de si mesmo e explore suas possibilidades.