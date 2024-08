PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há um grande foco nas relações e parcerias agora. É importante que se viva as rotinas nas relações. Todavia, Netuno se encontra no seu signo e lhe pede que viva mais sua sensibilidade e canalize esta força a seu favor. Evite idealizar as relações. Deve aprender a ter um olhar mais realista para os outros, evitando frustrações vindas de projeções pessoais e doando de si com consciência.

Unindo matéria e espírito

A oposição de Vênus em Virgem com Netuno em Peixes nos traz uma polarização entre sonho e realidade, matéria e espírito, mas que deve ser integrada. Realização material e espiritualidade podem caminhar juntas. Evite os excessos de idealização romântica ou então realismo seco. As relações pedem agora mais amor universal e doação útil.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique