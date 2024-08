CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está muito focado neste momento em questões de relacionamento, comunicação e da conexão com o tempo presente. Todavia, há um forte chamado também no campo da fé, filosofia, estudos superiores e objetivos futuros. Busque integrar este conhecimento superior no seu dia a dia. Pense com senso crítico, mas também com um pouco mais de fé e otimismo.

Unindo matéria e espírito

A oposição de Vênus em Virgem com Netuno em Peixes nos traz uma polarização entre sonho e realidade, matéria e espírito, mas que deve ser integrada. Realização material e espiritualidade podem caminhar juntas. Evite os excessos de idealização romântica ou então realismo seco. As relações pedem agora mais amor universal e doação útil.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique