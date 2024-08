GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que viva mais sob seu ritmo, respeitando aquilo que sente. Busque fluir com aquilo que acredita e se dê seu tempo e espaço. Mercúrio, seu regente, lhe convida a escuta mais a si mesmo, levando sua mente para uma conexão com sua essência verdadeira. Se permita seu tempo de se restaurar.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Minguante em Gêmeos

A Lua entra na fase Minguante no signo de Gêmeos. Devemos escoar os excessos mentais, limpando a mente e as ideias. A segurança aqui vem da sabedoria de se viver com leveza e flexibilidade. Mercúrio, o regente do signo, segue retrógrado, reforçando que este é realmente um momento para se interiorizar e rever tais questões mentais e emocionais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique