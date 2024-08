A história de José, nascido há muitos anos na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, conectou sua neta, a cantora e compositora paulista Jade Faria, à mineira Luiza Brina, ex-vocalista da banda Graveola. O single “Retrato” marca o encontro artístico das duas.

Tudo começou na pandemia. Em 2020, Jade abriu uma caixa de fotografias na casa dos pais. “De repente, demos de cara com uma foto do meu avô paterno”, conta. José morreu antes de a neta nascer, mas ela ouviu muitas histórias sobre ele.



“Aos 8 anos, os pais o mandaram com os irmãos estudar na cidade. Minha avó contava do meu avô chorando enquanto arava a terra, falava das dores e da felicidade de viver na roça. Quando vi a foto, no mesmo dia me veio a ideia da música ‘Retrato’”, diz Jade.

Graveola

Fã de Luiza Brina, a paulista já havia cantado com a mineira num show do Graveola. “A forma como ela pensa música, como pensa os arranjos, tem muito a ver com o que busco em meu trabalho”, comenta.



De acordo com Jade, a canção “Retrato”, dentro de sua simplicidade, “tem uma complexidade bonita”, o que se deve à combinação de violoncelo, contrabaixo, violão, voz e viola.



“Luiza fez o arranjo de cordas para cello, contrabaixo e violão. Juntas, a gente arranjou as vozes, porque ela também cantou um trecho. Fiz a inserção da viola caipira com a ajuda de um amigo violeiro, o Rafael Gonzá”, revela a neta de José.



Luiza Brina diz que “foi uma alegria” participar do single. “Coloquei algumas dobras de cello para soar como cordas graves, e o violão foi entrando junto nesse arranjo. Não é aquele violão que faz a base rítmica, mas que interage com as cordas”, detalha.



“Aprendi muito com esse trabalho”, afirma Jade. “Também tivemos a participação de duas mulheres no cello e contrabaixo: Amanda Ferrarezi e Ingrid Cavalcanti.”



Na letra de “Retrato”, a neta fala de um avô imaginário. “Como não cheguei a conhecê-lo, o conheci através das histórias. Meu pai, meus tios e minha avó conseguiram apresentá-lo para mim de alguma maneira”, observa.



“Vou traçando as histórias de meu pai e tios indo para a cidade, de como era a relação do meu avô em casa e na roça onde trabalhava. À noite, todos se reuniam em casa e ficavam contando casos.”



Viagem a Minas



“Retrato” é MPB que traz raízes e influências das músicas mineira e caipira, principalmente do Sul de Minas, explica a autora da canção. “Saio deste single com vontade ainda maior de continuar trabalhando e pensando música com a Luiza. A gente trabalha muito bem juntas”, afirma.



Acompanha o single o visualizer com trechos da viagem de Jade Faria a Santa Rita do Sapucaí. “Fui visitar a casa onde meu avô morou e meu pai cresceu. Já conhecia a cidade, mas nunca havia ido até o bairro Sertãozinho. Foi emocionante conectar as histórias com o seu espaço”, conclui.



“RETRATO”



• Single de Jade Faria e Luiza Brina

• Disponível nas plataformas