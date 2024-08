Lua em Touro

A Lua em Touro traz maior autovalorização, necessidade de conforto, segurança e materialização. Emoções maternas intensas, porém pragmáticas. A conjunção a Urano, porém, nos relembra de não nos agarrar demais a realidades muito fixas, trazendo um olhar mais desapegado e frio.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua segurança nas realidades materiais está bem acentuada agora. Dias de regeneração, prazer, calma e necessidade de se cuidar. Urano, porém, lhe relembra de não ficar parado em situações que, por mais confortáveis aparentem ser, não trazem crescimento verdadeiro. Saiba renovar seus valores com desapego, buscando aquilo que tem valor essencial.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz plenitude emocional, clareza de seus potenciais e muitas emoções vem à tona. A segurança vem de viver com prazer, conforto, alegria e generosidade emocional. Urano, que transita pelo seu signo também, lhe lembra de ter mais jogo de cintura e desapego, lembrando que na vida material tudo é transitório.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há uma plenitude emocional para você no momento, mas pode ser que não esteja totalmente consciente. Buscar transcendência é importante aqui, mas não com métodos escapistas. Se entregue à energia divina, medite, ore e flua com as mudanças que lhe serão sugeridas pelo subconsciente. Renovação emocional profunda.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra num signo que a fortalece muito. Suas qualidades maternas, de amparo e cuidado se fazem bem fortes. Seu amor para com amigos, grupos e a sociedade se faz maior, em especial. Dê sua contribuição para um mundo melhor, isto lhe trará satisfação emocional. Mas lembre-se de ter também o devido desapego e objetividade com os semelhantes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão voltadas para o mundo e a carreira. Sua sensibilidade lhe pede uma contribuição mais especial nos próximos dias, mostrar mais um pouco do seu amor. Urano aqui lhe inspira a pensar fora da caixa em termos profissionais e da imagem que projeta lá fora como profissional. Use de sua sensibilidade de forma irreverente ao mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções estão mais livres e selvagens que de costume. Aproveite o momento para expressar com mais clareza o que sente. Sua necessidade de ver novas paragens e quebrar um pouco a rotina, mesmo para você que a aprecia, será importante. Urano lhe auxilia a quebrar velhos paradigmas e crenças, saindo do lugar comum e se arriscando um pouco mais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções se aprofundam, mas com clareza. Estará com mais magnetismo sexual e com necessidade de partilhar seu afeto com as pessoas. Dê sua contribuição pessoal, acolha quem precise dos seus cuidados. Urano aqui, porém, lhe lembra que também precisa de objetividade e razão neste processo. Sabedoria do acolher e do deixar ir na medida certa.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções estão plenas e voltadas para o relacionamento, para o outro. A necessidade de troca emocional e discutir certos pontos nas parcerias e no amor pode vir à tona. A consciência de que há outros à sua volta e que pode auxiliá-los se faz grande. Urano pede mais objetividade e diversidade no processo. Amor acolhedor, mas também desapegado quando preciso.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua conexão com o mundo material está plena e iluminada. Sua demanda no ambiente de trabalho será grande, assim como sua capacidade de doar grande energia no processo. Urano aqui lhe pede que tenha a sabedoria de quebrar rotinas ou métodos na hora e maneira certas. Conexão afetiva com o mundo material, mas também com razão e inovação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua sensibilidade para si mesmo está alta. Estará mais seguro sendo quem é de verdade, se expressando de maneira mais fiel a si próprio. Crie raízes em si mesmo. Romance, aventura e espontaneidade em alta. Urano aqui lhe relembra de ousar ser mais você mesmo, de brilhar e se permitir mais no geral. Expressão mais ousada das emoções em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua sensibilidade para família, lar, passado e as próprias emoções se faz alta. Questões familiares vem à tona, mas Urano lhe relembra de ter um olhar mais objetivo e frio para tal esfera da vida. Apesar da intensidade, trabalhe em seu natural dom de um olhar mais frio e racional para questões subjetivas. Libertação de questões emocionais antigas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções permeiam sua mente, trazendo subjetividade, um olhar mais doce e encantado da vida. Verbalize seu amor, seu acolhimento e o que tem de melhor para oferecer vindo da sensibilidade. Urano, porém, lhe relembra de ter um olhar que também inclua razão e objetividade. Observe e interaja com seu entorno acolhendo, mas também raciocinando.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique