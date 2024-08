VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu potencial natural de trabalhar, servir, ser útil e eficiente está no clímax. Novas oportunidades de trabalho baterão à sua porta. Ou então enxergará novas possibilidades no que já existe. Sua conexão emocional com seu trabalho está alta, mas cuidado com os excessos para não se sobrecarregar. Idem para o cuidado com a saúde.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique