Tradicional foto com os vencedores do Festival de Gramado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Oeste Outra Vez", do goiano Erico Rassi, ganhou o Kikito de melhor longa-metragem no Festival de Cinema de Gramado, que encerrou na noite deste sábado (17). O faroeste rodado na Chapada dos Veadeiros estava entre os mais bem cotados entre os críticos no evento.





Segundo longa de Rossi, a obra trata de um universo masculino rural marcado pela ausência de mulheres, que guia a vida vazia dos personagens.





O elenco tem Ângelo Antônio como protagonista e o compositor cearense Rodger Rogério como coadjuvante -- ele recebeu prêmio por sua atuação neste sábado. A obra ainda levou o Kikito de melhor fotografia, por André Carvalheira, ficando com três prêmios.





"Estômago 2: O Poderoso Chef", do diretor Marcos Jorge, foi o longa mais agraciado, em cinco categorias: júri popular, roteiro -- Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge; direção de arte -- Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco; trilha musical -- Giovanni Venosta; e melhor ator, prêmio dividido entre João Miguel e Nicola Siri. A sequência da primeira obra, de 16 anos atrás, é uma coprodução com a Itália.





Eliane Caffé foi a melhor diretora entre os longas, por "Filhos do Mangue".





O prêmio de melhor atriz ficou com Fernanda Vianna, por "Cidade; Campo", da diretora Juliana Rojas. O filme de Rojas também foi o melhor para júri da crítica.





Rojas apresentou uma obra onírica e fantasmagórica que trata de luto e busca por ancestralidade, estrelado por Bruna Linzmeyer e Mirella França.





A montagem ficou para Karen Akerman, por "Barba Ensopada de Sangue", do diretor Aly Muritiba. Já o pêmio de melhor atriz coadjuvante foi para Genilda Maria, de "Filhos do Mangue". "Pasárgada", filme de Dira Paes, teve o melhor desenho de som, de Beto Ferraz.





"O Clube das Mulheres de Negócios", de Anna Muylaert, que inverte os papéis de gênero em uma comédia, venceu o prêmio especial do júri.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Melhor filme, "Oeste Outra Vez" foi filmado no sertão de Goiás, desde 2019, e conta a história de Toto -Ângelo Antônio-, um homem abandonado pela mulher que foge na bela paisagem da Chapada dos Veadeiros na companhia de Jerominho - Rodger Rogério. Os dois selam uma amizade baseada no silêncio, interrompido por diálogos evasivos que se tornam cômicos.





A história de Toto se liga a de outros homens amargurados incapazes de dialogar sobre emoções, ponto muito explorado no filme. Os impasses são sempre resolvidos com tiro e cachaça.





Além de Toto e do parceiro Jerominho, sofrem do abandono Antonio --Daniel Porpino--, acompanhado do parceiro Domingos --Adanildo Reis--, Durval --Babu Santana-- e Ermitão --Antonio Pitanga.

Cena do filme vencedor do Festival de Gramado, "Oeste Outra Vez" Divulgação





A direção de arte e a fotografia exibem todos os tons do cerrado, a queimada, a terra e a sensação de vazio vivida pelas personagens.





Uma das referências do diretor foi o livro "Sagarana", de Guimarães Rosa. "Há uma tentativa de trazer esse universo de Guimarães Rosa de um jeito mais contemporâneo e seco", disse o diretor em debate durante a semana, após a exibição de seu filme.





A ausência de mulheres no elenco, com exceção da aparição de Luanni no início, intrigou a crítica durante o debate que ocorreu após a transmissão do filme. Houve discordância sobre tratar-se de um filme feminista ou não.





O ator Babu Santana afirmou que, atrás das câmeras, 70% da equipe é feminina. "Eu já fiz bastante produção e nunca tinha visto uma equipe tão feminina, e como as coisas davam certo."





A curadoria dos longas deste ano foi do ator Caio Blat e do crítico gaúcho Marcos Santuário.





A 52ª edição foi marcada por mais realizações femininas do que masculinas, com quatro diretoras na mostra. Receberam homenagens os atores Matheus Nachtergaele e Vera Fischer, o diretor Jorge Furtado e diretora-executiva da Berlinare, Mariëtte Rissenbeek.





E mais: Filme brasileiro está entre os 100 melhores dos anos 2000







Veja todos os premiados:





Longas-metragens





Melhor filme: "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi





Melhor direção: Eliane Caffé, por "Filhos do Mangue"





Melhor ator: João Miguel e Nicola Siri, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"





Melhor atriz: Fernanda Viana, por "Cidade; Campo"





Melhor roteiro: Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"





Melhor fotografia: André Carvalheira, por "Oeste Outra Vez"





Melhor montagem: Karen Akerman, por "Barba Ensopada de Sangue"





Melhor ator coadjuvante: Rodger Rogério, por "Oeste Outra Vez"





Melhor atriz coadjuvante: Genilda Maria, por "Filhos do Mangue"





Melhor direção de arte: Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"





Melhor trilha musical: Giovanni Venosta, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"





Melhor desenho de som: Beto Ferraz, por "Pasárgada"





Prêmio especial do júri: "O Clube das Mulheres de Negócios", de Anna Muylaert





Júri popular: "Estômago 2: O Poderoso Chef", de Marcos Jorge







Curtas-metragens





Melhor filme: "Pastrana", de Melissa Brogni e Gabriel Motta





Melhor direção: Lucas Abrahão, por "Maputo"





Melhor roteiro: Adriel Nizer, por "A Casa Amarela"





Melhor ator: Wilson Rabelo, por "Ponto e Vírgula"





Melhor atriz: Edvana Carvalho, por "Fenda"





Melhor trilha musical: Liniker, por "Ponto e Vírgula"





Melhor fotografia: Livia Pasqual, por "Pastrana"





Melhor montagem: Bruno Carboni, por "Pastrana"





Melhor direção de arte: Coh Amaral , por "Maputo"





Melhor desenho de som: Felippe Mussel, por "A Menina e o Pote"





Prêmio especial do júri: "Ponto e Vírgula", de Thiago Kistenmacher





Júri popular: "Ana Cecília", de Julia Regis







Prêmio Canal Brasil de Curtas





"Maputo", de Lucas Abrahão







Júri da crítica





Melhor curta-metragem brasileiro: "Fenda", de Lis Paim







Melhor longa-metragem brasileiro: "Cidade; Campo", de Juliana Rojas







Longas documentais





Melhor filme: "Clarice Niskier: Teatro dos pés à Cabeça", de Renata Paschoal











Mostra de filmes universitários





Prêmio Edina Fujii - Cia Rio





"A Falta que Me Traz", de Laura Zimmer Helfer e Luís Alexandre, da Universidade de Santa Cruz do Sul