TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Comunicar seus sentimentos com veracidade é a tônica do momento. Tenha a coragem de expor o que sente no seu íntimo, pois esta chama está ardente e precisa ser expressa hoje. Terá muita clareza ao enxergar questões emocionais, familiares e do passado. Busque entender que você é uma individualidade à parte dos outros, mas ainda sim pode e deve expressar seu amor.

Comunicando a verdade

Sol e Mercúrio se encontram em Leão. Nossa mente se volta para aquilo que é essencial, para as verdades espirituais e para a verbalização da verdade; aqui é preciso ter coragem para se dizer e se comunicar a verdade tal qual é. Seja autêntico em sua expressão. A mente possui hoje clareza e discernimento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos.