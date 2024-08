Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador com Marte. Você está bem mais autocentrado neste período. Todavia, será preciso ter atenção para o lado mais prático da vida. Em especial nas finanças, tenha discernimento e maturidade. Cuidado com gastos supérfluos, jogos de azar e extravagâncias. Busque o comedimento justo e saiba agir com pragmatismo.



Leia também o horóscopo para os outros signos

Desafios na ação

A quadratura entre Marte em Gêmeos e Saturno em Peixes nos desafia hoje no amadurecimento de nosso senso de ação e individualidade. Algumas restrições ou dificuldades podem nos pedir que reavaliemos nossa linha de ação. Mesmo tendo tudo planejado mentalmente, será preciso encarar as partes mais profundas e emocionais de nós mesmos que podem estar nos sabotando. Busque planejamento, ação realista e saiba se adaptar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique