Desafios na ação

A quadratura entre Marte em Gêmeos e Saturno em Peixes nos desafia hoje no amadurecimento de nosso senso de ação e individualidade. Algumas restrições ou dificuldades podem nos pedir que reavaliemos nossa linha de ação. Mesmo tendo tudo planejado mentalmente, será preciso encarar as partes mais profundas e emocionais de nós mesmos que podem estar nos sabotando. Busque planejamento, ação realista e saiba se adaptar.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto desafiador com Saturno. Você está cheio de ideais e iniciativas. Todavia, será preciso encarar desafios emocionais e psicológicos para superar alguns medos ou emoções mais complexas. Evite a obstinação mental e saiba ser analítico e realista. Busque compromisso com seu bem estar emocional e amadureça sua ação e mente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você está cheio de energia para agir no mundo material e fazer a prosperidade acontecer. Todavia, também é desafiado a encarar desafios do coletivo, do campo mental, das ideias coletivas, com amigos, grupos ou causas. Estes setores podem lhe apresentar algo que seja diferente dos seus valores; saiba ser fiel ao seu valor, mas não seja inflexível nem compre brigas desnecessárias.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz muita iniciativa, energia e força de vontade. Todavia, o momento também lhe desafia na relação com figuras de autoridade, assim como no exercício de se disciplinar e ser realista. Evite embates desnecessários. Saiba ser flexível e realista para direcionar sua ação e força de forma mais madura e estratégica.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período tem lhe feito questionar muitas questões emocionais, espirituais e psicológicas. Está cheio de força para desbravar o terreno subconsciente. Todavia, pode ter de encarar agora crenças rígidas, sistemas de crença e valores (seus ou alheios) que lhe desafiam em sua individualidade e os aspectos psíquicos disto. Busque uma visão mais pragmática e objetiva para encarara tais desafios.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há agora muita energia para se voltar para o social, amizades, grupos, causas e/ou vida online. Todavia, também deverá encarar emoções desafiadoras. Pode ser que tenha reprimido algumas emoções para manter a leveza nas relações, mas isto pode lhe desafiar mais no momento. Tenha a maturidade de encarar suas emoções profundas para poder agir socialmente com integridade, maturidade e realismo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua energia para avançar na carreira está bem alta. Tem se dedicado a crescer, agir e realizar. Todavia, também está sendo desafiado no relacionar com os outros. Se houver pessoas que aparentam impedir seu progresso, deve para e refletir em como amadurecer e ser mais profissional neste contexto. Idem para a relação com o parceiro ou o público. Saiba moderar as relações humanas para progredir.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento lhe traz grandes forças de expansão, criatividade e liberdade. Todavia, há também o aspecto prático que lhe demanda atenção. Não adianta ser obstinado se não der atenção aos detalhes e nuances mais práticas de seus planos. Questões de trabalho, rotina e/ou saúde podem lhe desafiar, mas para que você amadureça sua força de conquista e planejamento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto desafiador com Saturno. Você passa por um período de intensas transformações, mas deve ter atenção para não deixar os excessos egóicos limitarem o processo. Sair um pouco de si para auxiliar os outros pode ser gratificante. A energia da sexualidade precisa ser reavaliada e usada com mais amadurecimento. Busque realismo e maturidade emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há agora muita energia e iniciativa sua para engajar nas relações, no amor romântico e/ou na vida social. Todavia, também há necessidade de olhar com seriedade para suas emoções. Não passe por cima de sua sensibilidade para agradar ou criar uma falsa paz. Também deve evitar despejar sua agressividade sobre os outros de forma gratuita. Busque maturidade emocional ao se posicionar perante os outros.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador com Marte. Você está cheio de energia para agir na vida material, trabalho e no campo da saúde. Todavia, deve estar atento a limitações mentais; busque mais foco, realismo e objetividade para fazer somente o que for realmente útil e preciso. Evite sobrecarregar o corpo e as atividades; busque ponderação e limites justos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador com Marte. Você está bem mais autocentrado neste período. Todavia, será preciso ter atenção para o lado mais prático da vida. Em especial nas finanças, tenha discernimento e maturidade. Cuidado com gastos supérfluos, jogos de azar e extravagâncias. Busque o comedimento justo e saiba agir com pragmatismo.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) está lhe amadurecendo e lhe lembrando de cultivar sua individualidade. Isso pode agora se chocar com vivências emocionais e/ou familiares. Você deve estabelecer sua individualidade, mas sob bases maduras e realistas. Raivas do campo emocional lhe pedem um tanto mais de autodomínio e realismo.

