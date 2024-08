LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções estão em alta com a Lua no seu signo (solar ou ascendente), assim como sua subjetividade e sensibilidade. Todavia, há um chamado para que você reavalie suas emoções, questões subconscientes e psicológicas; tudo isso pode estar lhe afetando em sua expressão e você deve estar mais ciente dos motivos pelos quais age de determinada forma. Em especial busque senso crítico e realismo nos temas ligados ao amor romântico e comunicações.





Amor com realismo

A Lua em Libra traz para hoje um senso de segurança emocional nas parcerias e amor romântico. Todavia, Vênus, a regente do signo, se encontra com Mercúrio retrógrado em Virgem. Somos chamados a ter um senso muito crítico, realista e analítico para com o amor e parcerias. Busque estar junto do outro, mas com os pés no chão e sem idealizações.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique