TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Momento para repensar suas ideias criativas. Busque lapidar as arestas do que cria. Também repensar como lida com os filhos e crianças no geral. Idealizações neste sentido pedem um senso crítico mais realista. Reorganize suas ideias em torno de quem você é e quais suas necessidades pessoais, se reconectando à sua essência. Reflita com atenção na forma como vai se expressar.

Mercúrio retrógrado em Virgem

Mercúrio fica retrógrado no signo de Virgem. Como regente do signo, Mercúrio aqui enfatiza um olhar e enfoque prático da vida: diligência, organização, praticidade, pragmatismo e um olhar crítico. Tudo isso agora deve ser resgatado e repensado. Tenha atenção redobrada com ações rotineiras e maior senso crítico para análise de si mesmo e suas questões.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique