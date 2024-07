Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Feliz aniversário!!! Nos próximos dias o Sol retorna à posição original de seu nascimento, reafirmando seus propósitos na vida. E, em especial, você é lembrado que seu propósito é estar seguro de quem você é e fazer sua luz brilhar para o mundo. Use de todo seu potencial para continuar sendo esse ser único, belo e especial. Sua criatividade será inspiração para muitos.

Sol em Leão

O Sol entre no seu signo de regência natural, Leão. Este período de 30 dias nos traz grande criatividade, uma visão única de nós mesmos e grande potencial para conexão coma própria essência e propósito na vida. Deixe a criança interna brincar, busque aquilo que lhe faz brilhar e foque no que é importante para você mesmo com coragem e centramento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique