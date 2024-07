Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hora de viver a vida com mais aventura, alegria e criatividade! Sua exploração emocional do ciclo anterior te leva agora a expressar os frutos de sua conquista: você mesmo. Ouse, lidere, seja único, se mantenha pelos seus próprios pés. Romances estão no ar, pois você está mais generoso neste ciclo. Ouse seguir seu caminho de maneira destemida, pois você deve prestar contas á sua consciência. Seja a alma da festa, trazendo alegria para o mundo.

Sol em Leão

O Sol entre no seu signo de regência natural, Leão. Este período de 30 dias nos traz grande criatividade, uma visão única de nós mesmos e grande potencial para conexão coma própria essência e propósito na vida. Deixe a criança interna brincar, busque aquilo que lhe faz brilhar e foque no que é importante para você mesmo com coragem e centramento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique