PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua ação neste momento precisa ser muito mais interior. Busque sua conexão com suas raízes, sonhos e vida pessoal. Pode ser que tenha de lidar com raivas e ressentimentos antigos, que devem ser racionalizados e entendidos. Mais independência e respeito às individualidades no meio familiar. Saiba delimitar com mais clareza seu espaço, mas também com adaptabilidade.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Marte em Gêmeos

A entrada de Marte em Gêmeos traz maior flexibilidade para nossa linha de ação. A curiosidade aqui é um forte fator motivante para iniciativas e buscas. Há maior androginia, buscando equilíbrio entre as polaridades. O campo mental tende a ficar mais acelerado, as respostas mais impulsivas e diretas. A fala tende a ser mais assertiva e direta. Busque agir com a flexibilidade e leveza de Gêmeos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique