AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente moderno, se encontra com Marte, lhe impelindo a mudanças e revoluções. Todavia, no seu caso, a revolução é interna e emocional. Esqueça os excessos do mundo lá fora e obrigações em sentido. O que vai lhe curar agora é se conectar com seu lado feminino, abundante e nutritivo. Transformações nas estruturas familiares, pessoais, emocionais e/ou no lar.





Ação para inovar

Ocorre hoje uma conjunção entre Marte e Urano em Touro. A união destes dois planetas reforça a energia de força e iniciativa para que as mudanças ocorram. No signo de Touro, podemos aguardar mudanças práticas, materiais, econômicas e de valores. No nível pessoal será preciso revolucionar e mudar algum setor estagnado e que lhe pede mudanças criativas. Mas atenção para ações inconsequentes ou bruscas. Busque se pautar na inovação, mas tendo a estabilidade taurina em mente.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique