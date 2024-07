Ação para inovar

Ocorre hoje uma conjunção entre Marte e Urano em Touro. A união destes dois planetas reforça a energia de força e iniciativa para que as mudanças ocorram. No signo de Touro, podemos aguardar mudanças práticas, materiais, econômicas e de valores. No nível pessoal será preciso revolucionar e mudar algum setor estagnado e que lhe pede mudanças criativas. Mas atenção para ações inconsequentes ou bruscas. Busque se pautar na inovação, mas tendo a estabilidade taurina em mente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você é chamado agora a inovar seus valores pessoais, finanças, bens e vida material. Marte, seu regente, se encontra aqui, lhe impulsionando muito fortemente nesta busca por renovação da vida prática e financeira. Se abra para as novas possibilidades e também possíveis mudanças na maneira como lida com valores e bens. Momento para reinventar o que lhe traz segurança.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Essa forte conjunção que ocorre no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um ápice nas mudanças que tem feito ao longo dos últimos anos. É realmente importante você sair da zona de conforto e buscar se reinventar, sendo mais livre, espontâneo e fiel a si mesmo. Obrigações familiares e/ou profissionais podem surgir, mas lembre-se de sua individualidade no processo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe traz grandes revoluções, mas no campo do sutil, subconsciente, emocional e/ou espiritual. Momento para liberar velhos complexos. Busque ser mais flexível, adaptável e escute mais a voz da sensibilidade, já que este trânsito pode ser um grande catalisador energético que lhe liberta. Busque pensar e analisar com consciência e sem julgamentos.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A vida lhe pede agora que se abra para revolucionar, estar em contato com questões mais amplas, coletivas e grupais. Busque ter autenticidade e proatividade no contato com os semelhantes e dê sua contribuição. Será preciso ter a cabeça aberta para as muitas novas possibilidades, saindo dos excessos dramáticos e de si mesmo e percebendo mais pela racionalidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe é muito propício a quebrar com velhos padrões de status, estruturas rígidas e conservadorismo. Você é chamado a agir e revolucionar as estruturas de sua vida agora. Mesmo que tenha de lidar com restrições vindas de outras pessoas, terá a coragem e a determinação para focar na sua transformação. Inovações importantes na carreira.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você é chamado agora a buscar mais liberdade, expansão e novos horizontes. Período propício a quebrar dogmas, crenças limitantes e revolucionar seu olhar para a vida. Se abra para diferentes formas de ver a vida, culturas e filosofias. Todavia, você deve analisar suas emoções e questões subconscientes com honestidade para dar este salto. Ações irreverentes e inovadoras em alta.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe traz a possibilidade de revolucionar questões emocionais profundas e se libertar de complexos, medos e repressões. Busque ativamente entender e mudar atitudes emocionais. Entenda também que mudanças podem ser muito benéficas e trazer vida renovada. Revolução na partilha, afetividade, sexualidade e uso do magnetismo.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você é chamado agora a revolucionar suas relações, a maneira como interage com o outro, o amor romântico e a vida social. Marte, seu regente, se encontra aqui e lhe motiva a ser mais espontâneo e direto nas relações, mas sem perder a praticidade taurina. Urano lhe impele a estar nas relações, mas ser mais independente. Questões familiares podem também trazer à tona essa necessidade de mudança de postura.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe traz grandes mudanças e inovações no campo da vida prática, trabalho, rotina, saúde e andamento da vida material. Esteja aberto a agir e fazer diferente. Novas possibilidades podem se abrir aqui para algo mais rico e significativo. Busque mudar padrões de alimentação e cuidados com o corpo com consciência e proatividade.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vida lhe pede agora que busque revolucionar sua atitude e expressão, rompendo com as velhas couraças e sendo fiel a si mesmo e sua consciência. Deve ousar expressar sua criatividade, espontaneidade e poder pessoal com liberdade e ação. Possibilidade de romances, filhos ou produções criativas muito inovadoras e vanguardistas.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente moderno, se encontra com Marte, lhe impelindo a mudanças e revoluções. Todavia, no seu caso, a revolução é interna e emocional. Esqueça os excessos do mundo lá fora e obrigações em sentido. O que vai lhe curar agora é se conectar com seu lado feminino, abundante e nutritivo. Transformações nas estruturas familiares, pessoais, emocionais e/ou no lar.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz a necessidade de revolucionar o campo das ideias, intelecto e social. Busque se expressar, utilizando seu ponto de vista único para comunicar o que necessita. Esteja aberto a quebrar com padrões de ideias rígidos, buscando estar aberto a aprender. Viagens, pequenas mudanças, cursos e conversas podem ter um tom de renovação e vanguarda.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique