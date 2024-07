CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A vida lhe pede agora que se abra para revolucionar, estar em contato com questões mais amplas, coletivas e grupais. Busque ter autenticidade e proatividade no contato com os semelhantes e dê sua contribuição. Será preciso ter a cabeça aberta para as muitas novas possibilidades, saindo dos excessos dramáticos e de si mesmo e percebendo mais pela racionalidade.

Ação para inovar

Ocorre hoje uma conjunção entre Marte e Urano em Touro. A união destes dois planetas reforça a energia de força e iniciativa para que as mudanças ocorram. No signo de Touro, podemos aguardar mudanças práticas, materiais, econômicas e de valores. No nível pessoal será preciso revolucionar e mudar algum setor estagnado e que lhe pede mudanças criativas. Mas atenção para ações inconsequentes ou bruscas. Busque se pautar na inovação, mas tendo a estabilidade taurina em mente.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique