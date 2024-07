LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio está no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz pontos de vista e ideias bem próprias. Todavia, o aspecto benéfico com Júpiter também está lhe abrindo para a comunicação com os semelhantes, amigos, grupos e online. Busque falar mais sobre seu ponto de vista, mas com flexibilidade para o diálogo e também para as ideias inovadoras.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Pensamento amplo

O sextil entre Mercúrio em Leão e Júpiter em Gêmeos traz para hoje a capacidade de se pensar grande e de forma mais ampla. Estamos mais centrados em nosso próprio ponto de vista, mas também abertos às possibilidades e novas ideias. Facilidade em conciliar detalhe e a visão geral das situações.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique