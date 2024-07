LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de recolhimento, meditação e conexão divina está em alta. Novas visões ligadas ao mundo sutil podem lhe auxiliar muito na renovação da vida material. Bom momento para iniciar uma psicoterapia, terapia holística, prática de meditação ou qualquer outra forma de se reconectar às partes mais sutis de si mesmo. Amor pelo espiritual.





Lua Nova em Câncer

A Lua Nova em Câncer traz a possibilidade de novos começos na área afetiva, lar, família, uso do magnetismo, emocional, etc. Plante sua semente de afetividade hoje, se permita expressão autêntica do que lhe é mais íntimo. Busque a sensibilidade desta Lua no sentido de ouvir seus instintos e agir de acordo com o que sente. O movimento retrógrado de Netuno em Peixes facilita o processo de se acessar a sensibilidade profunda com propósito.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique