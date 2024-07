CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) irá lhe mobilizar muito, trazendo energia renovada para que você seja essa pessoa única e especial que é. Todas as qualidades do seu signo, como a expressão de seu afeto, ganham força. Sua sensibilidade e empatia são forças. Estará cheio de energia para iniciar aquilo que realmente deseja e vibra.

Lua Nova em Câncer

A Lua Nova em Câncer traz a possibilidade de novos começos na área afetiva, lar, família, uso do magnetismo, emocional, etc. Plante sua semente de afetividade hoje, se permita expressão autêntica do que lhe é mais íntimo. Busque a sensibilidade desta Lua no sentido de ouvir seus instintos e agir de acordo com o que sente. O movimento retrógrado de Netuno em Peixes facilita o processo de se acessar a sensibilidade profunda com propósito.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique