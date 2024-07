GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Novos começos na área financeira e material. Quer ganhar dinheiro? Este é um excelente momento para o plantio. Nutra mais seu senso de valor próprio, cuide do que tem de valor para oferecer. Se valorize e se ame muito, pois você é quem deve se nutrir antes de tudo. Seu potencial material está em alta e deve ser canalizado. Mobilize sua vida material com afeto.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Lua Nova em Câncer

A Lua Nova em Câncer traz a possibilidade de novos começos na área afetiva, lar, família, uso do magnetismo, emocional, etc. Plante sua semente de afetividade hoje, se permita expressão autêntica do que lhe é mais íntimo. Busque a sensibilidade desta Lua no sentido de ouvir seus instintos e agir de acordo com o que sente. O movimento retrógrado de Netuno em Peixes facilita o processo de se acessar a sensibilidade profunda com propósito.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique