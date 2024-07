PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe desafia na mudança de mentalidade quanto ao mundo material, trabalho, rotinas e/ou saúde. Questões psíquicas e subconscientes estão sendo trabalhadas e lhe pedem que mude a forma como encara a vida material; se permita a reinvenção do que for preciso. Evite discussões com colegas de trabalho ou despejar agressividade nas coisas materiais. Deve buscar escutar as mudanças internas para aí sim partir pro lado prático.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Posicionamentos alternativos

Mercúrio em Leão faz oposição a Plutão em Aquário. Aqui devemos ter cautela nas comunicações, já que nossa mente e pontos de vista são confrontados por visões alternativas e talvez radicalmente opostas às nossas próprias. Busque ter abertura e flexibilidade, evitando o orgulho intelectual ou rigidez de pontos de vista. Algumas questões desafiadoras nas relações precisam ser verbalizadas, mas lembre-se de respeitar o semelhante, ponderando mais friamente. Tópicos mais ocultos, tabus e temas de sexualidade podem estar na pauta.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique