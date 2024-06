Sérgio Reis comemora seus 66 anos de carreira nesta sexta-feira (28/6), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. “Menino da porteira”, “Panela velha” e “Pinga ni mim”, entre outros sucessos sertanejos, não vão faltar no repertório do cantor e compositor, que acaba de completar 84 anos.



“Comecei a cantar profissionalmente aos 18 anos”, conta ele, que está divulgando seu novo trabalho, “Brasileiro – Sim senhor” (Explosion Music), CD e DVD gravados em 2023 no Teatro Bradesco, em São Paulo.



Mayck & Lyan, Augusto & Atílio, Matogrosso & Mathias, Di Paullo & Paulino, Padre Alessandro Campos, Renato Teixeira e Los Castillos foram os convidados de Sérgio nesste projeto.



O repertório de hoje terá cerca de 20 canções. “Geralmente, canto por volta de 90 minutos, mas tudo depende do astral do público. Se a plateia estiver animada, a gente dá uma esticada sem problema algum”, diz.

Ao comentar sua extensa carreira, iniciada como o garoto roqueiro do sucesso “Coração de papel”, Sérgio Reis diz que gosta de música sertaneja desde menino. Portanto, ressalta, não caiu de paraquedas no universo caipira.



“Tenho até uma viola que meu pai me deu aos 10 anos, ela está completando 74 anos. Tenho outra relíquia: a viola feita pelo paulista Teddy Vieira, autor de ‘Menino da porteira', com a qual toquei no filme ‘Menino da porteira’ e na novela ‘O rei do gado’”, afirma.



Casado com a mineira Ângela Márcia, ele diz que nesta sexta-feira quer agradar à mulher e aos conterrâneos dela.



“Estou muito feliz, o povo mineiro é muito carinhoso e sabe receber muito bem a gente. Já me considero mineiro também, uai. Quando tive problemas de saúde e estive internado em BH, fui muito bem tratado tanto pelos médicos do Hospital Mater Dei quanto pelo público. Por isso me sinto em casa”, afirma.



Além de cantor, Sérgio é ator. Trabalhou nas novelas “Pantanal” (1990) e “A história de Ana Raio e Zé Trovão” (1990), na extinta TV Manchete, e “Paraíso” (1982) e “O rei do gado” (1996), ambas na Globo. Também gravou canções da trilha sonora de “O rei do gado”, formando a dupla caipira Pirilampo & Saracura com Almir Sater.

SÉRGIO REIS



Nesta sexta-feira (28/6), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos disponíveis para plateia 2: R$ 340 (inteira) e R$ 170 (meia-entrada). À venda na plataforma Eventim e na bilheteria. Informações: (31) 3236-7400.

