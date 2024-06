Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está sendo chamado a buscar mais amplidão, relações humanas e revolucionar seu modo de vida. Esteja aberto ao que é novo e diferente. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior necessidade de interagir com os demais. Este é um momento que lhe estimula a socializar com intensidade, mas sem perder seu senso de valor próprio.







Leia também o horóscopo para os outros signos



Valores internos

Marte e Urano em Touro estão nos pedindo que revolucionemos valores estagnados. O sextil a Vênus em Câncer, porém, traz certa leveza para o processo. Busca interna por valores pessoais que devem nortear tais mudanças. Ações práticas e inovadoras, mas com respaldo na segurança emocional e nos valores mais profundos do ser.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique