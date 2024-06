TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há um chamado para que você revolucione a si mesmo, seus posicionamentos e ação na vida. Vênus, sua regente, lhe leva a refletir sobre quais valores são realmente importantes e como conciliar as mudanças intensas com uma comunicação pacífica, ou pelo menos diplomática. Busque ser você mesmo, mas use de comunicação não violenta e diplomática no processo.





Valores internos

Marte e Urano em Touro estão nos pedindo que revolucionemos valores estagnados. O sextil a Vênus em Câncer, porém, traz certa leveza para o processo. Busca interna por valores pessoais que devem nortear tais mudanças. Ações práticas e inovadoras, mas com respaldo na segurança emocional e nos valores mais profundos do ser.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique