Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Questões ligadas à saúde, trabalho, rotinas e andamento da vida material tem lhe desafiado nos últimos tempos e o processo chega num ápice agora. Há uma forte motivação para buscar formas mais sutis de transcendência, mas não se deixe levar por formas destrutivas e nocivas. Pelo contrário, busque na espiritualidade, na busca terapêutica e na sensibilidade formas saudáveis de resignificar e transcender as dores e dificuldades da vida material.

Transcendendo frustrações

A oposição entre Lilith em Virgem e Netuno em Peixes nos desafia neste momento. Frustrações do campo material podem oscilar com uma busca por espiritualidade e transcendência. Mas deve-se evitar formas escapistas e nocivas neste processo. Busque maleabilizar sua vida material e busque formas de transcendência como terapias, meditações, orações, uso do magnetismo e da arte para transformar e ressignificar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique