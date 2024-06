LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, se encontra com Mercúrio, lhe trazendo uma energia muito mais comunicativa, flexível, alegre e intelectual. Em especial no campo das amizades, com grupos, na vida online e nas causas coletivas, busque exprimir sua essência e contribuir como puder para com os semelhantes. Clareza de propósito no sentido de planos maiores de vida.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Clareza mental

A conjunção de Mercúrio com o Sol nos traz capacidade de decodificar os impulsos da essência, do espírito ou eu superior através do intelecto e ideias. Excelente dia para sintonizar a verdade e questões essenciais. Se dando no signo de Gêmeos, nos permite o uso apropriado da lógica e racionalidade através de uma clareza mental e foco.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique