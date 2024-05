“O menino no espelho” (1982), romance autobiográfico do belo-horizontino Fernando Sabino (1923-2004), ganhou coleção em HQ lançada pela Crivo Editorial.



“Transformar ‘O menino no espelho’ em quadrinhos é uma forma de dar nova roupagem ao texto que já tem dezenas de edições e foi reimpresso várias vezes”, diz Lucas Maroca, editor-chefe da Crivo Editorial.



“Nos últimos 10 anos, as HQs vêm ganhando muita força no mercado nacional, por isso pensamos em investir no formato e levar esta linguagem para as escolas, introduzindo as novas gerações na obra do Sabino”, afirma o editor.



Em 2024, é comemorado o Ano Nacional Fernando Sabino. O selo Crivinho homenageia o escritor mineiro com a coleção de 12 volumes que transforma “O menino no espelho” em HQ. Cada livro é ilustrado por um quadrinista.





Tarde de autógrafos no FIQ BH







O lançamento dos três primeiros volumes ocorrerá neste sábado (25/5), durante o 12º Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ BH), no Minascentro, em Belo Horizonte. Os ilustradores João Henrique Belo, Clara Pernambuco e Hilton Rocha vão autografar, respectivamente, “O menino e o homem”, “Galinha ao molho pardo” e “Canivetinho vermelho".

Detalhe da capa do primeiro volume, "O menino e o homem" Crivo/reprodução



“A ideia de dividir o romance em 12 volumes veio quando percebemos que todas as partes de ‘O menino no espelho’ – prólogo, 10 capítulos e epílogo – podem ser lidas em qualquer ordem e de maneira independente”, explica Lucas Maroca.

João Henrique Belo, ilustrador do primeiro volume da coleção, destaca os desafios de adaptar a obra de Sabino.



“Li ‘O menino no espelho’ na infância. Quando a Crivo me convidou, reli o livro e revisitei memórias afetivas da época de criança. Foi uma experiência interessante, ainda mais levando em conta o desafio de adaptar outro autor, algo que eu ainda não havia feito”, conta ele.

Detalhe da capa do segundo volume, "Galinha ao molho pardo" Crivo/reprodução



“A escrita de Sabino é muito imagética e dinâmica. Não foi difícil imaginar as cenas em formato de HQ. O desafio foi equilibrar até que ponto a narrativa poderia ser visual e quando me apoiaria mais no texto do autor. Era preciso fazer a transposição de um texto em prosa para um texto em quadrinhos brincando com os elementos da imagem e da página virada, que precisa trazer a sequência narrativa dos quadros”, detalha Belo.





Diálogo





O editor Lucas Maroca ressalta o diálogo entre os volumes da coleção. “Apesar de toda a diversidade de estilos, como o traço clássico e sensível do João, os desenhos divertidos e contemporâneos da Clara e o traço mais digital do Hilton, é fácil perceber que as obras conversam entre si”, aponta.

Detalhe da capa do terceiro volume, "Canivetinho vermelho" Crivo/divulgação



Os volumes 4, 5, 6 e 7 devem ser lançados em agosto e as edições finais em outubro, mês do aniversário de Fernando Sabino. Rebeca Prado, roteirista da Mauricio de Sousa Produções, e Mariamma Fonseca, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2021 com o livro “Amigas que se encontraram na história”, estão confirmadas no projeto.

Apesar de direcionada às crianças, a coleção é destinada a todas as idades, refletindo o caráter multigeracional do romance de Sabino.



“'O menino no espelho' tem níveis de interpretação interessantes. As palavras ganham novo sentido quando você as lê durante a vida adulta. As crianças se divertem com a história, mas o adulto reflete sobre questões que vão além do próprio texto”, afirma João Belo.







“COLEÇÃO O MENINO NO ESPELHO”



. Romance de Fernando Sabino



. Volume 1: “O menino e o homem”. Ilustrações de João Henrique Belo



. Volume 2: “Galinha ao molho pardo”. Ilustrações de Clara Pernambuco



. Volume 3: “Canivetinho vermelho”. Ilustrações de Hilton Rocha



. Crivo Editorial/Crivinho



. R$ 40 (unidade) e R$ 98 (kit com 3 livros)



. Lançamento neste sábado (25/5), das 15h às 17h, nas mesas 6 e 7 do FIQ BH, no Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro)





