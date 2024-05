O cantor de música sertaneja Milionário, da dupla com José Rico (1946-2015), precisou passar por uma cirurgia nesta sexta-feira (24/5), para colocar um marca-passo definitivo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico no último domingo (19/5). Os médicos optaram pelo procedimento por causa de uma arritmia cardíaca diagnosticada enquanto realizavam exames.

Segundo o boletim médico, a cirurgia ocorreu sem intercorrência, e o artista está estável e deve ser transferido novamente para o quarto, em breve. A nota reforça que o cantor "está bem, disposto, comunicativo, sem a presença de déficit motor ou sensitivo e se alimentando normalmente".





Milionário, que tem 84 anos, está internado desde segunda-feira (20/5), no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Nessa (23/5), o cantor teve alta da Unidade de Terapia Intensiva, foi para o quarto e, segundo os médicos, "prosseguirá com o tratamento e reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde".





O cantor José Rico, com quem Milionário formava dupla, morreu em 2015, aos 68 anos, de infarto. A dupla começou a fazer sucesso na década de 1970 e se consagrou uma das mais tradicionais do sertanejo raiz.