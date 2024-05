A Praça José Mendes Junior, ao lado do Palácio da Liberdade, irá sediar o Festival do Vinho das 13h até as 22h, com entrada gratuita. Evento começa neste sábado (18/5).



A proposta é reunir mais de 40 diferentes rótulos dos principais países produtores do mundo, entre eles Argentina, Chile, Brasil, Espanha, Portugal e Itália.





O evento contará com as melhores opções de vinhos, seja rosé, branco ou tinto, para curtir uma tarde com uvas como Chardonnay, Tempranillo, Malbec, Cabernet Sauvignon e Carménère.

Para animar o sábado dos amantes de vinho, o Manitu apresenta seu repertório de sucessos autorais, incluindo clássicos do reggae mineiro como "Menina do Mar", "Dez Segundos" e "Estória".

A programação de shows do Festival do Vinho também conta com Jazzô, que mistura jazz e samba, uma homenagem ao U2 com o U2 Tribute, e a banda belo-horizontina Harley Queen, que toca grandes sucessos do pop e rock. Nos intervalos, o DJ Pablo Catão mantém a música em alta.

As entradas para o Festival do Vinho são gratuitas e podem ser obtidas no Sympla. O evento é de classificação livre e terá um espaço dedicado às crianças, com brinquedos e monitores. O festival também é pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação. Para mais informações, ligue para (31) 98348-0074 ou acesse o Instagram.