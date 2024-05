Antônio de Carvalho Barbosa, conhecido como Tony Ramos, nasceu em Arapongas, no Paraná, no dia 25 de agosto de 1948.

A atriz Denise Fraga foi as suas redes sociais nesta sexta-feira (17/5) atualizou o estado de saúde do ator Tony Ramos que está internado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, após ter que fazer uma cirurgia para drenar um hematoma subdural.

"Ele está muito bem. A cirurgia foi um sucesso. Ele está bem, está falando, fazendo piada, é o Tony que a gente conhece. Agora é rezar pela recuperação rápida dele", afirmou Fraga visivelmente emocionada.

Ela e Tony Ramos estão encenando a peça "O que só sabemos juntos", no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. As apresentações dos dias 17, 18 e 19 de maio foram canceladas devido as questões de saúde do ator de 75 anos.

Denise Fraga também agradeceu o carinho e a compreensão dos fãs. E disse que quem teve os ingressos devolvidos podem ficar tranquilos que devem fazer novas sessões assim que Tony Ramos se recuperar.

Hedema subdural

O hedema subdural é um sangramento que se localiza abaixo da dura mater - uma das membranas que recobre o cérebro. "Temos dois tipos de hematoma subdural, o agudo e o crônico. O hematoma subdural agudo normalmente é decorrente de traumas de alto impacto. Acidente de carro, queda de moto ou queda de altura", explicou o neurocirurgião Victor Hugo Espíndola.