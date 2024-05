Ben Affleck e Jennifer Lopez, um dos casais mais famosos de Hollywood, terminaram o romance? Segundo fontes próximas dos atores, sim. “A J.Lo adora redes sociais e uma mídia, já o Ben Affleck quer os Paparazzi bem longe”, comentou Keila Jimenez, jornalista e apresentadora “Record TV”.





O casal não é visto junto há dois meses. Eles aparecem em eventos sempre separados e estão morando em casas diferentes. A última aparição foi em Nova York, nos Estados Unidos, onde foram vistos almoçando juntos. Porém, no Met Gala, evento frequentado por diversas celebridades e onde J-Lo era uma das anfitriãs, a cantora compareceu sozinha.

De acordo com a revista “Life & Style", uma fonte próxima ao casal revelou que “eles não conseguiram fazer o casamento funcionar, estão prontos para o divórcio e, dessa vez, Ben não é o culpado", afirmou.

O ator norte-americano deixou a residência que dividia com J-Lo, enquanto a cantora foi avistada à procura de um novo lar em Beverly Hills. "Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlá-lo, e ele não pode mudá-la. Não teria como durar", conclui a fonte.





Um romance de anos

Ben já namorou com J-Lo entre os anos 2002 e 2004, mas se casou em 2005 com a xará Jennifer Garner. O casamento durou até 2015. Em seguida, o ator voltou a namorar com Lopez e, após quase 20 anos separados após o término do namoro, eles se casaram em 2022.